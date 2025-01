"Cóndor" Rojas liquidó a Keylor Navas: Si es por edad, yo puedo volver a jugar

El exarquero Roberto Rojas opinó sobre la elección de portero para Colo Colo y afirmó que su elegido es Brayan Cortés, porque tiene más carrera por delante que Keylor Navas, a quien liquidó por su edad.

"Tiene 38 años, pero si es por edad, yo puedo volver a jugar si el presidente quiere", señaló en conversación con Cooperativa Deportes.

Para el exjugador de Sao Paulo, "pasa por un análisis técnico, pasa por un análisis financiero, porque no debe ser un jugador barato, en fin... son situaciones que los dirigentes tienen que resolver".

"Si me dices con quién me quedaría en este momento, con un arquero más a futuro, porque Keylor Navas puede firmar un contrato por uno o dos años, pero si llegan a un acuerdo con Brayan Cortés, puede estar cinco o siete años más en Colo Colo y tener un buen rendimiento, depende de qué quieren los dirigentes. (Me quedo con) Brayan Cortés", afirmó.

La situación de Cortés

El antiguo meta también se refirió a los deseos que tiene el iquiqueño de jugar en el extranjero, apuntando que para ello necesita tener un rendimiento alto en la selección chilena.

"Esa visión que el extranjero tiene para el fútbol chileno es muy pequeña, claro que en Colo Colo estás siempre en vitrina y si eso lo acompaña un buen rendimiento y resultados a nivel de selección, las puertas se van abriendo de forma natural afuera, como fue el caso mío, el de Claudio Bravo, que se mantuvo durante muchos años en el exterior... es la única forma", dijo.

"Teniendo buen rendimiento en el club y un buen rendimiento y destacadísimo en la selección, para que esas puertas se abran de forma natural en el futuro, y es el deseo de todos los jugadores, pasar por grandes clubes como Colo Colo y que en el futuro las cosas mejoren a nivel internacional", añadió.

"Donde se equivocó yo creo que es al no tener una posibilidad concreta a futuro, para una posible transferencia, en ese sentido el empresario, él o las personas que trabajan con él, se equivocaron en anticiparse a una situación que no estaba definida", complementó.

En esa línea, opinó que "si se queda en Colo Colo tiene que responder de la mejor forma posible ante todas las críticas que va teniendo en estos días o en los próximos meses ya que él anticipó una salida que no estaba concreta aún, entonces creo que son críticas legítimas, porque el hincha colocolino en ese sentido protege mucho la institución, lo que es Colo Colo, y las críticas se apagan solo con un buen rendimiento".