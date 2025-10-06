Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
¿Cuándo y dónde ver el amistoso entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt?
El duelo se disputará en el Estadio Chinquihue.
Colo Colo aprovechará el receso por el Mundial Sub 20 para sumar minutos de fútbol en el sur del país, durante la visita a Deportes Puerto Montt este miércoles 8 de octubre.
Comandados por Fernando Ortiz, el "Cacique" animará su duelo ante el conjunto que actualmente milita en la Segunda División a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Chinquihue.
El compromiso amistoso será transmitido en vivo por ESPN y también podrá verse vía streaming a través de la plataforma Disney+.
