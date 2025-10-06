¿Cuándo y dónde ver el amistoso entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt?

Colo Colo aprovechará el receso por el Mundial Sub 20 para sumar minutos de fútbol en el sur del país, durante la visita a Deportes Puerto Montt este miércoles 8 de octubre.

Comandados por Fernando Ortiz, el "Cacique" animará su duelo ante el conjunto que actualmente milita en la Segunda División a partir de las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Chinquihue.

El compromiso amistoso será transmitido en vivo por ESPN y también podrá verse vía streaming a través de la plataforma Disney+.

Todos los detalles alrededor de este encuentro también podrás encontrarlos en la cobertura de Cooperativa.cl.