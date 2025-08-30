Decidido: Fernando Ortiz será el nuevo entrenador de Colo Colo

Tras un desfile de candidatos y una última lista de opciones, Colo Colo definió a Fernando Ortiz como su nuevo director técnico, quien tomará la posta del interino Hugo González tras la salida de Jorge Almirón.

Como informamos en Cooperativa Deportes, este sábado la dirigencia de Blanco y Negro se inclinó por el trasandinos de 47 años, quien debutará en la Supercopa ante Universidad de Chile el domingo 14 de septiembre.

- Más detalles en instantes.