Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y bruma
Santiago11.2°
Humedad80%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Diputada Mónica Arce despidió a su hermano, fallecido por caída en el Superclásico

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sergio Arce Romero sufrió una fatal caída en Pedrero.

Diputada Mónica Arce despidió a su hermano, fallecido por caída en el Superclásico
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La diputada Mónica Arce, representante del Distrito N°12 de la Región Metropolitana, despidió a través de una publicación a su hermano por parte de padre, Sergio Arce, fallecido el pasado domingo durante el Superclásico en el Estadio Monumental.

La parlamentaria compartió una publicación en sus estados de WhatsApp apuntando: "Extrañarte... se queda corto el sentimiento que hoy nos invade".

Estas palabras van acompañadas de una imagen de Sergio junto al pedido de una cadena de oración: "Oramos por el eterno descanso de nuestro ex estudiante Sergio Arce Romero (Generación 2013), quien falleciera ayer -el domingo- en el Estadio Monumental".

Imagen foto_00000012

"Nos unimos en oración por él y su eterno descanso. Fuerza a su familia. Muchas gracias", continúa.

Sergio Arce falleció producto de una fatal caída desde un techo del Estadio Monumental.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada