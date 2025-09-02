Diputada Mónica Arce despidió a su hermano, fallecido por caída en el Superclásico

La diputada Mónica Arce, representante del Distrito N°12 de la Región Metropolitana, despidió a través de una publicación a su hermano por parte de padre, Sergio Arce, fallecido el pasado domingo durante el Superclásico en el Estadio Monumental.

La parlamentaria compartió una publicación en sus estados de WhatsApp apuntando: "Extrañarte... se queda corto el sentimiento que hoy nos invade".

Estas palabras van acompañadas de una imagen de Sergio junto al pedido de una cadena de oración: "Oramos por el eterno descanso de nuestro ex estudiante Sergio Arce Romero (Generación 2013), quien falleciera ayer -el domingo- en el Estadio Monumental".

"Nos unimos en oración por él y su eterno descanso. Fuerza a su familia. Muchas gracias", continúa.

Sergio Arce falleció producto de una fatal caída desde un techo del Estadio Monumental.