Diputada Mónica Arce despidió a su hermano, fallecido por caída en el Superclásico
Sergio Arce Romero sufrió una fatal caída en Pedrero.
La diputada Mónica Arce, representante del Distrito N°12 de la Región Metropolitana, despidió a través de una publicación a su hermano por parte de padre, Sergio Arce, fallecido el pasado domingo durante el Superclásico en el Estadio Monumental.
La parlamentaria compartió una publicación en sus estados de WhatsApp apuntando: "Extrañarte... se queda corto el sentimiento que hoy nos invade".
Estas palabras van acompañadas de una imagen de Sergio junto al pedido de una cadena de oración: "Oramos por el eterno descanso de nuestro ex estudiante Sergio Arce Romero (Generación 2013), quien falleciera ayer -el domingo- en el Estadio Monumental".
"Nos unimos en oración por él y su eterno descanso. Fuerza a su familia. Muchas gracias", continúa.
Sergio Arce falleció producto de una fatal caída desde un techo del Estadio Monumental.
La diputada Mónica Arce despide a su hermano, fallecido este domingo en el estadio Monumental de Colo-Colo.