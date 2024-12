Director de Blanco y Negro: Claudio Bravo es una alternativa en el arco de Colo Colo

Eduardo Loyola, director de Blanco y Negro y presidente de la Comisión de Fútbol de Colo Colo, habló tras la reunión de directorio este jueves y reiteró que Claudio Bravo es alternativa para ser arquero en el "Cacique".

"La vida está llena de esperanzas y Claudio es una alternativa en el arco de Colo Colo. Es un hombre de la casa y si bien él se retiró, es uno de los nombres posibles", declaró Loyola.

En la misma línea, sostuvo que "sería una gran cosa que Claudio saliera de su retiro y estuviera con nosotros durante el 2025. Es un gran jugador, un producto colocolino y muy querido en el club, pero obviamente la decisión depende de él".

"Aníbal (Mosa) ya dio señales y esperamos que en la próxima semana, antes del directorio (miércoles), Claudio diga que sí o que no. Esta es una decisión entre dos partes", precisó.

Finalmente, abordó la salida de Brayan Cortés y apuntó que Colo Colo no seguirá insistiendo en su continuidad.

"Nosotros le hemos ofrecido todas las alternativas posibles. Hemos sido muy respetuosos respecto a los tiempos que se ha tomado, pero hasta ahora no ha manifestado su opinión de querer continuar. Colo Colo es una institución grande y tiene que seguir adelante, si se quiere ir está en su derecho y nosotros no le vamos a cortar su carrera", sentenció.