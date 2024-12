Director de ByN: No imagino a Vidal feliz con Bravo ahí dentro

La posibilidad de que el exportero de la selección chilena Claudio Bravo deje el retiro para sumarse a Colo Colo tomó fuerza en las últimas horas, no obstante, en el elenco albo no todos parecen estar de acuerdo con el retorno del bicampeón de América a Macul.

De acuerdo a información de El Mercurio, Bravo es prioridad para el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, no obstante, desde la dirigencia de la concesionaria que rige los destinos de los albos advierten que Arturo Vidal podría sentirse incómodo con el arribo de su excompañero en la Roja.

"No me extraña que insista, porque quiere lucirse. Pero es una medida bien riesgosa por el impacto que tendría en el camarín, porque lógicamente no creo que Vidal esté contento con eso... No lo traería, es muy arriesgado. Un mal camarín, aunque haya buenos jugadores, no tiene buen futuro. No imagino a Vidal feliz con Bravo ahí dentro", dijo un director de ByN al matutino.

Según explica la publicación, la posibilidad de que Bravo llegue a Colo Colo mantuvo la división en la mesa directiva de la sociedad con Mosa, Aziz Mosa y Eduardo Loyola a favor de la llegada del arquero, y Alfredo Stöwing, Angel Maulén, Carlos Cortés y Diego González en contra.

A ellos se suman Matías Camacho y Alejandro Droguett, quienes son los representantes del Club Social y quienes podrían inclina la balanza para un lado u otro.

Recordar que las desavenencias entre Vidal y Bravo parten en 2017 luego de que la selección quedara sin opciones de clasificar al Mundial de Rusia.

En aquella ocasión, Carla Pardo, esposa del cuidavallas acusó a que varios seleccionados se "iban de fiesta e incluso no entrenaban por la borrachera que llevaban".

Si bien hubo un reencuentro bajo el mando de Reinaldo Rueda en 2019, en 2022 Martín Lasarte logró una reconciliación, aunque desde el entorno del mediocampista aseguran que ello fue solo para las cámaras.