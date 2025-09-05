¿Dónde y cuándo ver el duelo de leyendas entre Colo Colo y Alianza Lima?
El partido se jugará este sábado desde las 17:00 horas en el Monumental.
Este sábado 6 de septiembre, el Estadio Monumental vivirá una jornada de nostalgia y pasión cuando las leyendas de Colo Colo se enfrenten a su similar de Alianza Lima.
El duelo estelar está programado para las 17:00 horas y contará con sorpresas y figuras como Arturo Sanhueza, Rodrigo "Kalule" Meléndez, Gonzalo Fierro y Esteban Paredes, entre otros.
El encuentro de leyendas reunirá a glorias históricas de Colo Colo y Alianza Lima, en una celebración del vínculo entre ambas instituciones luego de que el elenco albo cediera a varios jugadores al conjunto peruano tras el accidente aéreo que sufrió el plantel del "íntimo" en 1987.
El encuentro amistoso será transmitido por TNT SPORTS Premium y HBO Max.