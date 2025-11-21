"Es como Real Madrid": Ibai destacó a Colo Colo como el más grande de Chile

El reconocido streamer español Ibai Llanos está de viaje en Sudamérica y durante su paso por Argentina revolucionó las redes sociales al destacar a Colo Colo como el equipo más grande de Chile.

El creador de contenido apareció en una transmisión del trasandino Davoo Xeneize y en medio de su plática señaló que los albos son el mejor equipo criollo "con diferencia".

"Lo siento, que no se ofenda ningún chileno", señaló Ibai, antes de que ambos coincidieran en que "es el más grande objetivamente hablando, es como el Real Madrid en España".

Cabe recordar que el pasado octubre Ibai anticipó que iba a visitar Chile durante su recorrido y tanto Colo Colo como Universidad de Chile, entre otros elencos, utilizaron los comentarios de aquella publicación para extenderle una invitación.