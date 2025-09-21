Expreparador de arqueros de Colo Colo recordó a Almirón: Era un líder muy autoritario

A un mes desde la salida de Jorge Almirón de Colo Colo, el expreparador de arqueros del club, Jorge Martínez, recordó el quiebre con el entrenador y el vuelco que tuvo su proceso este 2025, luego de una positiva temporada anterior.

Martínez fue despedido el pasado agosto, luego de cinco años en el cargo. El DT señaló que fue decisión de Blanco y Negro, aunque el profesional señaló que había sido relgado a la tribuna y hasta marginado de los amistosos con Real Valladolid.

En conversación con La Tercera, indicó que tras sellarse su renovación a inicio de año "el profe inmediatamente tuvo un cambio de actitud. No solamente con los que componíamos el cuerpo técnico, sino que con los demás colaboradores y con los jugadores".

"Se notó inmediatamente al otro día, cuando él llegó de otra forma. Tomó otra postura ante los jugadores y ante el cuerpo técnico. Me parece que eso fue una de las cosas que no le hizo bien a la institución", contó.

"Me pareció un líder muy autoritario en ese momento y no democrático. Me hubiese gustado que fuera más democrático en sus decisiones", expresó Martínez sobre el exDT albo.

Martínez rememoró: "Todos sabemos que (después) lo despidieron públicamente, entonces era muy incómoda la situación. Era incómodo para todos estarlo escuchando. Ya no era lo mismo de antes, uno lo notaba en los jugadores, lo notaba en todos. Era una relación desgastada".

El formador de porteros contó que en 2024 su relación con Almirón era buena, pero esta se deterioró por comentarios de otro colaborador técnico para ganarse un lugar en la banca.

"Al final yo ni siquiera quería entrar a las charlas. A veces pasaba que una hora y media antes del partido no sabía qué arquero iba a jugar. Era algo insólito y que nunca viví en mis 25 años de carrera", reveló Jorge Martínez.

Incluso, señaló sufrir desaires del cuerpo técnico de Almirón en el día a día: "Llegaba en las mañanas y, como soy un tipo decente, saludaba a todos de mano. Me contestaban por cumplir, pero era muy engorroso porque muchas veces sentí que me hacían el vacío. Era para la Ley Karin... Llegaba a mi trabajo por muchos meses y no tenía ganas de ir por lo que estaba viviendo".

Martínez dijo haberle comunicado la situación al gerente deportivo Daniel Morón, con quien finalmente se sintió "decepcionado" y "defraudado", incluyendo faltas de respeto de un juvenil que el otrora golero y ahora administrativo pasó por alto.

"Me habían pedido preparar un proyecto que abarcara desde el primer equipo a todas las categorías menores para presentarlo al directorio, pero al final no hubo respuesta de la gerencia deportiva. Entonces no entiendo qué pasó", complementó.

"Mi despido fue injustificado. Más encima, el día anterior supuestamente se sabía que me iban a despedir, pero igual tuve que hacer la práctica y después de que terminó me despidieron. Innecesario", expuso.