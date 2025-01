Falcón pasó la página de Colo Colo: Pedí disculpas a quien tenía que pedir

Horas después de estar al borde de las lágrimas en una entrevista, Maximiliano Falcón rápidamente dio vuelta la página por su salida de Colo Colo y se mostró tranquilo con el bullado y polémico traspaso a Inter Miami.

"Todo bien. Pedí disculpas a quien tenía que pedir. Los quiero mucho y le deseo siempre lo mejor al club", dijo a la prensa en la salida de un hotel.

"Espero volver en algún momento. Que me sepan entender. Por A, B, C motivo puede ser y si no, que sea lo mejor para el Colo. Aguante el Colo", sumó.

- Revisa sus palabras: