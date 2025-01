Maxi Falcón tras su salida de Colo Colo: Pediré de frente que me disculpen

Finalmente apareció y habló el uruguayo Maximiliano Falcón, luego de que este martes se confirmó su traspaso al Inter Miami de Lionel Messi. Operación que traerá a la billera del Cacique una cifra cercana a los 2,5 millones de dólares.

El "Peluca" reconoció en entrevista con TNT Sports que su salida de Colo Colo no fue de la forma ideal y que "es una falta grave, yo soy consciente de eso. Es una oportunidad que se me presentó y la tomé. Hablé con mi representante, no porque no quisiera jugar en Colo Colo, sino que es porque era una oportunidad única".

Falcón también dio detalles de su conversación con el entrenador albo, Jorge Almirón y dijo que el DT lo llamó y "le explico todo, él me dijo que yo era importante, que ya confiaba en mí, que para él no se lo esperaba y me preguntó si la decisión estaba tomada y yo le dije que sí".

El defensor se refirió además sobre lo que provocó su rebeldía en el camarín. "Más tarde voy a ir a conversar y a pedirle disculpas, de frente, y el que no me disculpa, todo bien. Con todo lo que se juega este año, yo también me siento culpable".

Agregó también que entiende la moestia de los hinchas debido a su actitud. "Lo que me da pena, obviamente, es el tema de la gente. Me hubiese gustado irme de otra manera. Me duele (...) Quiero que la gente me entienda, que es un sueño para mí y la decisión que tomé fue incorrecta. Le pido disculpas a la gente".