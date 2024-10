Falleció Mou Jadama, exjugador de Colo Colo

Mou Jadama, futbolista estadounidense de origen gambiano y que jugó en Colo Colo, falleció a los 30 años en Estados Unidos.

La noticia la dio a conocer en sus redes sociales Ignacio González, arquero de Everton de Viña del Mar, quien fue compañero de Jadama en el cuadro albo. Además, el "Cacique" también expresó su pesar por su temprana partida.

Lamentamos el sensible fallecimiento del ex jugador formado en Colo-Colo, Modou Jadama, quien defendió la camiseta del Eterno Campeón entre el 2013 y 2016. El ex defensa llegó muy joven a los albos donde completó su período de formación.



