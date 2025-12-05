Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Fernando Ortiz: Debemos hacer nuestro trabajo ante Audax y ganar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El entrenador no quiso expresarse respecto a su futuro en los albos.

Fernando Ortiz: Debemos hacer nuestro trabajo ante Audax y ganar
El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, palpitó el duelo que el cuadro albo afrontará este domingo ante Audax Italiano, y aseguró que lo principal es cumplir con su trabajo y vencer al cuadro de colonia para buscar una eventual clasificación a Copa Sudamericana.

"Desde el primer momento dije que iría partido tras partido, que no me iba a aventurar respecto a lo que podría llegar a suceder", explicó Ortiz en conferencia de prensa.

"Siempre dije lo importante era el partido que viene, hoy es Audax y nosotros tenemos que ganar y hacer nuestro trabajo", añadió.

"No dependemos de nosotros, es verdad. Hace una semana sí, pero hoy no depende de nosotros. Debemos darle una alegría a la gente y ver qué sucederá", complementó.

