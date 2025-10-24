Fernando Ortiz se ausentó de la práctica de Colo Colo por viaje a Argentina

Colo Colo continuó con sus trabajos rumbo a su partido contra Deportes Limache, pero tuvo la ausencia de Fernando Ortiz, quien no dirigió el entrenamiento de este viernes.

Como informamos en Cooperativa Deportes, el entrenador albo viajó a Argentina para resolver algunos temas personales, por lo que sus asistentes tomaron la batuta de las prácticas.

Pese a aquello, el "Cacique" siguió con normalidad una distendida semana, que incluyó dos días libres luego de la derrota con Coquimbo Unido el pasado domingo. En la panificación se contempla que Ortiz esté rápidamente de vuelta para retomar la dirección del equipo en las sesiones sabatinas.

Con la necesidad de sumar para seguir en carrera por un cupo a Copa Sudamericana, Colo Colo recibirá a los "tomateros" el lunes 27 de octubre a las 18:00 horas.