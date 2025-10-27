Fernando Ortiz y el empate con Limache: "Hay mucha frustración"

Tras el duro empate por 2-2 de Colo Colo ante Limache, el director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz se refirió al manejo de los últimos minutos del partido y el trabajo para mantener la ilusión de ir a copas internacionales con los albos.

Una vez finalizado el duelo, Ortíz comenzó declarando que: "Hacer un análisis rápido en mi cabeza cuesta, porque de la forma que se da el partido da mucha frustración en todos los sentidos. Se nos escapan dos puntos importantísimos, pero seguimos sumando. Tenemos que pulir detalles, seguir trabajando y corrigiendo. Las correcciones defensivas volvieron a suceder".

"Se fueron dando las situaciones que todos vimos de la manera que fue el final y también nos apresuramos en muchas ocasiones que pudimos haber concretado. Muchas situaciones que una mejor toma de decisiones pudo haber sido productiva para nosotros", agregó el estratega.

"Por momentos el equipo que yo quiero y pretendo se ve, que hay que sostenerlo por 90 minutos también. Es un conjunto de maneras de visualizar y corregir, pero el equipo de lo que conocía al día de hoy va en evolución".

"Estamos en una institución que tiene que ser el protagonista donde vaya. Los pequeños detalles como los que sucedieron a nivel defensivo hoy nos cuestan goles, tenemos que ser más precavidos en muchas situaciones, pero somos el equipo que va a proponer en todos los estadios que juguemos", argumentó el argentino sobre su intención en la banca alba.

Asimismo, el DT de Colo Colo se refirió a las opciones de clasificar a una copa internacional esta temporada.

"El tiempo se acorta respecto a tratar de clasificar a una copa, pero todavía estamos a puntos de poder revertirlo, con partidos que podemos sacar puntos. A simple vista son pequeños detalles que nos cuestan goles, obviamente todo el mundo quiere evitar esas situaciones, pero hoy las estamos pagando, declaró.

Además, Ortíz respondió preguntas sobre el cansancio que mostró Arturo Vidal en los últimos minutos del partido. "No solamente Arturo, hubo un desgaste general en el equipo con un hombre menos. Creo que hizo un buen partido y él como sus compañeros tuvieron un desgaste. Se nombra Arturo porque todos los ojos están sobre él".

El próximo partido de Colo Colo será ante Ñublense en Chillán el sábado 1 de noviembre a las 18:00 (21:00 GMT) horas por la fecha 26 del campeonato nacional.