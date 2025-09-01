Fernando Ortiz y su nuevo desafío en Colo Colo: Es una gran ilusión

Durante este lunes, el técnico argentino Fernando Ortiz arribó a nuestro país para firmar su vínculo con Colo Colo y afirmó que "es una gran ilusión" llegar al conjunto albo.

También se refirió a la hinchada y al Superclásico: "Ayer mirando el partido, hasta yo tenía ganas de jugar con esa hinchada que se refleja y apoya al equipo", comentó.

Ortiz habló sobre sus características y se describió: "Estoy informado, me gusta y miro fútbol. Soy apasionado; vi esto y eso es una respuesta fundamental", sentenció.

Según el presidente de Colo Colo Anibal Mosa, el nuevo técnico será presentado durante este lunes, día en que Fernando Ortiz comenzará su nueva era en el "Cacique".