Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago16.6°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Fernando Ortiz y su nuevo desafío en Colo Colo: Es una gran ilusión

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El técnico argentino arribó a nuestro país durante este lunes.

Fernando Ortiz y su nuevo desafío en Colo Colo: Es una gran ilusión
 EFE (Archivo)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Durante este lunes, el técnico argentino Fernando Ortiz arribó a nuestro país para firmar su vínculo con Colo Colo y afirmó que "es una gran ilusión" llegar al conjunto albo.

También se refirió a la hinchada y al Superclásico: "Ayer mirando el partido, hasta yo tenía ganas de jugar con esa hinchada que se refleja y apoya al equipo", comentó.

Ortiz habló sobre sus características y se describió: "Estoy informado, me gusta y miro fútbol. Soy apasionado; vi esto y eso es una respuesta fundamental", sentenció.

Según el presidente de Colo Colo Anibal Mosa, el nuevo técnico será presentado durante este lunes, día en que Fernando Ortiz comenzará su nueva era en el "Cacique".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada