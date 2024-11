Gil se despidió de Colo Colo: Me voy con seis títulos y recuerdos imborrables

Pasados unos días desde que se confirmó su salida, Leonardo Gil dijo adiós a Colo Colo por medio de redes sociales con un emotivo mensaje que repasó su estancia en el Monumental.

El volante publicó una carta en su Instagram: "Mi querido Colo Colo, ha llegado el momento de despedirme de ustedes y al hacerlo me invaden mil recuerdos y momentos que compartimos juntos".

"Cuando me contactaron en 2021, no dudé ni un segundo en unirme a este hermoso club", sumó el escrito, que fue acompañado con un video de diversos momentos con la camiseta alba.

"Si bien sabía que eran años difíciles sin ganar títulos y con una lucha por evitar el descenso, representar a un gigante de América siempre fue uno de los grandes objetivos de mi carrera, y no me arrepiento de nada", continuó.

La sentida despedida de Colo Colo a Leonardo Gil: "Gracias por defender a muerte este escudo" #CooperativaContigo https://t.co/IS1AAkLHuT pic.twitter.com/9bFJVMBESQ — Cooperativa (@Cooperativa) November 14, 2024

Gil dio las gracias "a todos los que forman parte de este club", incluyendo funcionarios, "cuerpos técnicos, mis compañeros y, por sobre todo, a los hinchas, quienes siempre me apoyaron y son los que realmente hacen grande a Colo Colo. Ese apoyo es algo que llevaré conmigo para siempre", complementó.

"Vivimos momentos buenos y otros difíciles, pero me voy tranquilo, sabiendo que siempre dejé todo por esta camiseta. Me entrené y me esforcé al máximo para rendir al cien por ciento y tratar de darle alegrías a todo el pueblo colocolino", prosiguió.

Finalmente, el colorado señaló: "Hoy, luego de cuatro años puedo decir con orgullo que me voy con seis títulos y con recuerdos imborrables que siempre llevaré en mi corazón".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por leonardo gil (@leonardogil8)

Leonardo Gil junto al "Cacique" disputó 157 partidos, con 22 goles y 27 asistencias. Conquistó los Campeonatos Nacionales de 2022 y 2023, las Copas Chile 2021 y 2023 y las Supercopas 2022 y 2024.

Ahora, el mediocampista apareció en la órbitra de Boca Juniors. Gil reconoció que llamaron a su representante y dijo a la emisora trasandina La Red que "tengo muchas ganas, Sería muy lindo, ojalá que se pueda dar, así que estoy esperando. Todos saben que soy hincha".