Informe arbitral indicó uso de fuegos artificiales en el duelo de Colo Colo y La Calera

El árbitro del partido entre Colo Colo y Unión La Calera, Nicolás Millas, indicó el uso de fuegos artificiales desde el sector Arica, donde se ubica la barra local, en el triunfo 4-1 de los "albos" por la fecha 28 de la Liga de Primera.

"En el minuto 53, desde el sector Arica en donde se ubica la barra del equipo local se lanzan fuegos de artificio de forma continua por alrededor de dos minutos", sostuvo el juez en el informe.

Ahora, se deberá esperar la citación del Tribunal de Disciplina para conocer las posibles sanciones o multas para el elenco de Macul.

Este año Colo Colo ya recibió una multa económica por el mismo motivo, en el homenaje realizado a Carlos Caszely en febrero de este año.