Javier Correa: Aspirar a cosas grandes es una motivación, no una presión

El delantero argentino Javier Correa tuvo su presentación oficial como nuevo jugador de Colo Colo y abordó sus primeros días como futbolista del cuadro albo, además de los anhelos junto al equipo "popular".

"Me motivó la institución, vengo al club más grande de Chile. No había mucho que pensar. Las expectativas, creo que son ir cumpliendo día a día. Quiero tratar de disfrutar y acomodarme. Tengo una responsabilidad muy grande, pero la llevo con tranquilidad y trabajo", declaró en conferencia de prensa.

"Aspirar a cosas grandes es una motivación, no una presión. Vine al más grande de Chile y lo tengo que aprovechar al máximo", expresó.

"Llego bien, contento, con mucha ilusión. Con base en el trabajo se van dando los resultados. No vengo más que a aportar mi granito de arena. Sé el paso que estoy dando en mi carrera", agregó.

Sobre comparaciones con otros delanteros, especialmente con la buena campaña de Juan Martín Lucero en 2022, Correa indicó que "yo no estoy para hacerle sombra a nadie. Vengo a escribir mi propia historia, mi propio capítulo. No me comparo, porque tengo que hacer mi recorrido en este club".

"¿Cómo se ganan los partidos? Haciendo goles. Si me toca a mí, asistir o estar pendiente de los goles, es importante. Todo lo que hice en mi carrera fue para crecer", añadió.

Respecto a sus primeros contactos con el plantel, Correa apuntó que "tener un compañero como Arturo Vidal me hace sentir orgulloso de la carrera que tengo. Jorge Almirón me dijo que me vaya acomodando, que no me vuelva loco".

"Es difícil describirse a uno mismo. Lo único que sé es que voy a dar todo de mi parte. Voy a pelear el cuerpo para que los resultados se me den y la pelota entre al arco. Después se van a dar cuenta si les gusta, pero la garra y la entrega no la negocio".

Correa firmó un contrato con el "Cacique" hasta el 31 de diciembre de 2027. Debido a su reciente llegada, lo más probable es que esté ausente del duelo contra Deportes Santa Cruz en Copa Chile, este domingo 7 de julio a las 17:30 horas.