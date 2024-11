Javier Correa: Vidal me dijo que el próximo año hay que pelear la Libertadores

El argentino Javier Correa, delantero de Colo Colo, habló sobre su presente en el equipo y sus sensaciones tras ganar el título de Campeonato, revelando que Arturo Vidal, líder en el plantel, ya fijó la meta para la próxima temporada.

"Estábamos festejando el título, se me acercó, me convidó un trago y me dijo que el año que viene hay que pelear la Libertadores. Siempre está pensando en ganar, en trascender", explicó Correa en DirecTV Sports Radio.

El ariete también elogió al técnico Jorge Almirón, valorando la confianza que entrega a sus jugadores.

"Confía mucho en nosotros y en nuestras capacidades. Te deja ser libre, le gusta los jugadores de experiencia, sabe que vamos a resolver algunos partidos".

"Por algo metió dos finales de Libertadores. Nos transmitió esa mentalidad ganadora. Eso te hace crecer día a día", agregó.

Por último, resaltó el título conseguido en Chile: "Es diferente por ser en otro país, cuesta el doble. Se disfruta".

"Cuesta mucho ser campeón, y en este año me tocó tres veces. En 15 años me había tocado no pasar ni por la puerta, ahora cumplí 32 años y fui campeón tres veces. Eso es el premio a la constancia", declaró Correa, quien en esta temporada levantó el título con Estudiantes en el primer semestre, además del campeonato chileno y la Supercopa.