Johnny Herrera: Colo Colo se ha visto muy beneficiado con los árbitros

El exarquero de Universidad de Chile, hoy comentarista de TV, Johnny Herrera se sumó a los alegatos de Fernando Zampedri sobre los arbitrajes en el torneo, pero aprovechó de disparar hacia Colo Colo como ejemplo de un club favorecido por los cobros.

"Creo que de una u otro forma, Colo Colo se ha visto muy beneficiado en este inicio de Campeonato con los árbitros. Por ahí, Zampedri se está poniendo el parche antes de (la herida)", señaló en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Como ejemplo, Herrera señaló que "a Colo Colo no le expulsaron a Falcón en dos o tres partidos, no le cobraron un penal a 'Pato' Rubio en Ñublense, para mí alevoso. De pronto (Zampedri, en sus reclamos) está apuntando más a eso, al rival con el que van a jugar".

"No he visto mucho los partidos de Católica, a grandes rasgos no sé si se ha visto perjudicada. Creo que apunta más al rival con el que va a jugar", remarcó.

"Cuesta mucho mostrar una a amarilla a, no sé, Falcón. Se pudo ir expulsado dos o tres partidos sin ningún problema y no pasó nada", agregó el exportero de Universidad de Chile.

Con estos reclamos en la previa, la UC enfrentará al "Cacique" desde las 17:30 horas y podrás seguirlo en Cooperativa.cl y Cooperativa Deportes.