Johnny Herrera se burló de la nueva camiseta de Colo Colo

El exarquero Johnny Herrera lanzó sarcásticas críticas a la indumentaria que Colo Colo utilizará en el año del centenario y que fue dada a conocer con un evento el miércoles.

"Parece pijama", dijo el ídolo de Universidad de Chile en su rol de comentarista de TNT Sports.

"Parece de las camisas de dormir, de las antiguas, de las que usaba mi mamá en los 60″, agregó.

Sobre la U

El retirado futbolista también se refirió a su exclub, Universidad de Chile, del que consideró que "le falta plantel".

"Tiene que empezar a mirar cómo se hacen las cosas al frente. La llegada de Gonzalo Montes es rara, no sé cómo lo va a ocupar el profe Gustavo Alvarez. Es un momento complicado también con la dirigencia", dijo.

"El hincha todavía no entiende la bolsa de gatos que hay en la interna. La otra vez me reuní con un dirigente y me expresó la preocupación que existe. El profe Alvarez es muy equilibrado y deja entrever que siempre todo está bien, pero lo que pasa es que no todo está bien", cerró.