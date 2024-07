Jorge Almirón: A mí me gusta Matías Catalán para reforzar la defensa

El técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, charló con la prensa en la previa de jugar ante Deportes Santa Cruz por Copa Chile, y ahí dejó en claro que su prioridad para reforzar la defensa es el seleccionado chileno Matías Catalán.

"No hablamos nunca de central zurdo, pero no hay nombres. Yo hablé con el presidente (Aníbal Mosa) y a mí me gusta Matías Catalán para reforzar la defensa, es un jugador de jerarquía, y después se está negociando con varios. Se habló de Isla, y de todo lo que se ha hablado en la prensa. Están trabajando los directivos", dijo el DT en conferencia de prensa.

"Siempre es bueno tener jugadores de jerarquía para el rival que vamos a enfrentar y generar competencia en el equipo", añadió.

En otros temas, Almirón se refirió a la lesión de Javier Correa: "Lo teníamos contemplado para este partido y en un entrenamiento sintió una molestia y salió por precaución. Es un jugador que no ha tenido grandes lesiones, es una lástima y espera estar pronto para jugar", expresó.

Almirón también tuvo palabras para la posible salida de Carlos Palacios y dijo que "desde que llegué que se habla de su salida y no se ha realizado. Es un jugador importante para el club y el esquema, pero es un jugador que tiene una cláusula y si cualquier club la paga, Colo Colo no puede hacer nada".

De cara al partido por Copa Chile luego del empate 1-1, el entrenador argentino comentó que "tenemos que mejorar cosas, somos locales, hacer un mejor partido y nos hemos preparado bien para realizar un buen partido mañana. Yo respeto a todos los rivales, no hay rivales fáciles. Debemos estar concentrados y enfocados".