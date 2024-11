Jorge Almirón disparó contra la U por denuncia de desacato

Jorge Almirón, técnico de Colo Colo, abordó la denuncia que vivió en la recta final del Campeonato Nacional 2024, en donde fue acusado por Universidad de Chile por un supuesto desacato en un partido pendiente con Huachipato, y reafirmó su inocencia, disparando contra los azules por la tensa situación que se generó.

"Estoy comprometido con el equipo, me dieron tres fechas y tengo que estar en el palco, ahí estoy. Pero no puedo estar sentado sin hablar ni moverme. Es imposible. Ese partido era importante. Estoy atento, pero sin tomar decisiones. No podía, no había tiempo de nada tampoco", señaló el argentino en el podcast de La Arenga del Abuelo.

El entrenador no se quedó solo ahí y emplazó a los universitarios, subrayando que "se agarraron de algo que no es culpa nuestra. Ellos estaban a 10 puntos de ventaja. No es culpa nuestra que los pasáramos. Es culpa nuestra porque hicimos nuestra parte, pero yo puedo explicar hasta ahí. Es con todo respeto, yo lo digo hoy que nos tocó ganar".

En la misma línea, sostuvo que "eso no me preocupa. Lo dije en su momento: lo que me preocupa es que esto sea determinante para un torneo, que me vieron ahí saltando y le quiten tres puntos al club más importante de Chile. Me sentiría culpable".

Por último, Almirón lamentó que "le echaron la culpa a don Víctor (Vidal), pobre, que hace 25 años trabaja en el club como coordinador y hace siempre lo mismo. Le sacaron fotos, el pobre no sabía qué hacer".