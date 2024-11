Jorge Almirón: Hay ilusión, pero todavía no se logró nada

El técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, hizo la previa del crucial duelo que el cuadro albo jugará este domingo ante Deportes Copiapó y aseguró que pese a la gran campaña que los tiene con la primera opción de ser campeón, expresó que hay ilusión, aunque aún no se ha logrado nada.

"Estoy muy orgulloso del equipo por todo el proceso que ha hecho equipo. Ayer habían 27 jugadores de los 28 en el entrenamiento y hemos tenido prácticas maravillosas, los jugadores están ansiosos y lo demás, pasa en todo lados porque Colo Colo tiene una repercusión muy grande", dijo el entrenador argentino en conferencia de prensa.

"Sé que hay expectativas, hay ilusión porque el equipo demostró que podía, pero no hay nada conseguido. Falta lo más importante, todavía no se logró nada", añadió.

Sobre lo vivido a lo largo de la temporada, Almirón expresó que "ningún entrenador se imagina como se va dando todo. Yo voy viviendo semana a semana, donde tuvimos muchos partidos, muchos viajes, muchos entrenamientos y llegamos al último partido con la posibilidad de ser campeón, depende de nosotros. Todos están con ganas de competir y eso me pone contento, se me hace complejo armar el equipo y al que no le toque estar, estará con el grupo. Esperamos cerrar bien la temporada".

Almirón fue consultado respecto a la posibilidad de que los resultados terminen con un partido definitorio ante la U: "Se puede dar, nosotros vamos a ir a ganar y tenemos respeto por todos los rivales... Se puede dar una final. Estaría bueno, sería muy lindo, pero nosotros saldremos a ganar", dijo.

Sobre el rival de este domingo, Almirón expresó que "a Colo Colo los rivales le juegan a otro ritmo, porque ganarle a los equipos grandes siempre da que hablar. El rival está descendido, pero son futbolistas y están defendiendo una camiseta, tienen contrato, no quieren ser parte de la fiesta de nadie, y seguramente saldrán a jugar con mucha seriedad. Nosotros debemos ser inteligentes, nos ganaron acá y nunca hay que confiarse".