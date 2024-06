Jorge Almirón: Hay que invertir para mejorar lo que se viene haciendo

El argentino Jorge Almirón, técnico de Colo Colo, habló sobre el buen presente del equipo tras clasificar a los octavos de la Copa Libertadores y apuntó a la necesidad de invertir en refuerzos, para mejorar el funcionamiento del equipo.

"Damián Pizarro se va, se abre una posibilidad de un delantero; depende los nombres. Veremos como se abren las posibilidades, pasando a esta instancia, se ve de otra manera. El club toma otra determinación, hay que invertir, supongo que sí, para mejorar lo que se viene haciendo, la gente se ilusiona y nosotros también. Queremos participar bien, eso genera jerarquía, y los jugadores se jerarquizan con mejores jugadores, de experiencia", explicó Almirón en diálogo con ESPN Chile.

Almirón también fue consultado por una de las figuras del campeonato, Luciano Cabral (Coquimbo Unido), apuntando que "los jugadores de esas características me encantan", aunque sostuvo que no es llegar y fichar a cualquier jugador en Colo Colo.

"Tengo que hacer un estudio, ofrecerlo al club y tomar una decisión, son tres refuerzos. Pero no es solo yo, puedo decir que lo traigan, y si no anda bien, se lo queda el club y después yo me voy. Tiene que ser alguien que le quede al club en todo sentido, precio, beneficio, edad, referente, puntal, para que pueda jugar mucho tiempo y compitiendo a otro nivel, son varias cosas a tener en cuenta", precisó.

El exDT de Boca Juniors también dedicó elogios a Arturo Vidal, volante estrella de Colo Colo.

"Mejora a los compañeros, dentro de la cancha hay cosas inexplicables...Él quiere estar, es una energía. Está bien físicamente, se ve en el circuito del equipo, lo veo contento, está disfrutando, está jugando. No está para correr como antes, está para jugar, y entiende el juego", comentó Almirón.

Y en el balance general del semestre, sostuvo que "fuimos mejorando cosas, la efectividad de pases del equipo es la más alta, tenemos mayor posesión en todos los partidos, y en los últimos partidos empezamos a hacer goles".

"El hacer gol abre un poco el panorama, te tranquiliza, creo que fuimos mejorando varias cosas, estamos en alza y lo importante es mantener la regularidad, este equipo está obligado donde le toque a salir a ganar", sentenció.