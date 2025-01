Jorge Almirón: Para mí Falcón sigue siendo jugador de Colo Colo

El técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, tuvo palabras para lo que está ocurriendo con el defensor Maximiliano Falcón, quien pese a tener contrato con los albos aún no se integra a la pretemporada del cuadro popular a la espera de una eventual salida a otro club.

Ante ello, el entrenador expresó que "es un jugador muy importante en el vestuario y para mí sigue siendo jugador de Colo Colo, mientras tenga contrato no opinaré de otra manera".

En diálogo con el programa F90, de ESPN, el DT argentino también tuvo palabras para la Supercopa de Universidad de Chile y criticó que no se haya podido jugar ida y vuelta o en el Nacional con aforo dividido.

"Me hubiese gustado un ida y vuelta, pero estamos también dispuestos jugar en el Nacional, dividir (el aforo de) las hinchadas... Cómo no vamos a estar a la altura de eso, los dos equipos más populares del país", expresó.

Sobre su futuro en Colo Colo, el otrora técnico de Boca Juniors aseguró que "me encantaría estar mucho tiempo en el club porque estoy contento, siento que el equipo puede crecer más, que tenemos jugadores que son referentes, me siento identificado con ellos... Hay muchas cosas por hacer, y eso me entusiasma".

De cara a lo que viene, Almirón adelantó que "(Claudio) Aquino seguramente se va a presentar mañana (martes). Lo importante es que así llegan más jugadores. Nosotros seguimos entrenando y la directiva haciendo su trabajo. Tras la cena de hoy tengo reunión con el presidente para actualizarme porque vengo del entrenamiento".

Además tuvo palabras para el posible arribo de Salomón Rodríguez: "Me dijeron (que está) avanzado, tiene muchas ganas de venir. Por lo que sé hoy (lunes) se ultimaban detalles. Pero el chico está muy ilusionado, ve el plantel y quiere venir a un equipo grande".

Por último expresó su confianza en hacer un buen papel durante la temporada 2025: "El plantel se armó muy bien. Es un grupo espectacular y es lo fundamental para los logros, pretendo eso y lo conversé con los directivos. Todos tenemos una demanda importante por el centenario: Se juega el campeonato, la Copa Libertadores. Ahora subió la vara, más aún con Arturo que dijo que debemos estar entre los cuatro mejores y ganar la Libertadores", dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ESPN Chile (@espnchile)