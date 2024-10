Jorge Almirón por Arturo Vidal: Creo que el fútbol chileno lo debe aprovechar más

El técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, tuvo palabras para los dichos de Arturo Vidal, quien se refirió a su ausencia de la selección, y aseguró que el fútbol chileno debe aprovechar a un ídolo como él.

"Ya lo expliqué muchas veces. De Vidal he hablado sobre todo en Copa Libertadores. Él fue claro en lo que dijo, dejó muchas cosas ricas, lo exprimieron, y en eso no tengo nada que opinar", dijo de entrada el entrenador argentino.

"Lo dije siempre, él es un ídolo que hay que aprovechar y que lo hemos aprovechado desde que llegó, e incluso cuando había cierta duda respecto a su físico, cierto cuestionamiento si podía o no. Ahí lo confirmé en partidos importantes porque está preparado para esos partidos, los vive bajo esa adrenalina de calentar los partidos y está acostumbrado", añadió.

"Está acostumbrado a eso, y genera eso en el ambiente, en los compañeros y es fantástico que esté nosotros, creo que el fútbol chileno lo tiene que aprovechar más", complementó.

"No soy el técnico de la selección, y él no está citado. Yo estoy en este fútbol y quiero que le vaya bien a la selección. No tomo decisiones pero tengo a jugadores que irán y quiero que le vaya bien, y que la gente se involucre. Yo no tomo decisiones, pero ojalá que pueda tener una posibilidad, creo que le haría bien", cerró sobre el tema.