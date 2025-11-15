Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago15.7°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Jozic: "Cuando salí de Chile, nunca volví a ser el Mirko de Colo Colo"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El extécnico de los albos se refirió a su vida tras alejarse del fútbol.

Jozic:
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El ex técnico croata Mirko Jozic se refirió a lo que fue su ciclo con Colo Colo y lo calificó como "algo diferente" en su carrera; también comentó lo que fue su vida tras su retiro del fútbol.

"El fútbol para mí se acabó hace 15 años o más. No tenía incentivo, no pude vivir y no pude sacar fácilmente todo lo que está dentro. De a poco alejé mi cabeza y pensamientos. No era la misma persona", comentó el campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo en el programa "Socios por el mundo" de Canal 13.

"Esto fue porque ya no tenía fuerzas. Cuando salí de Chile, nunca volví a ser el Mirko de Colo Colo. Fue algo diferente. Firmé contratos por amistad y no por ganar tanto dinero. Sentimos a Chile como nuestro país", sentenció.

El exentrenador albo, hoy de 85 años, se retiró en el año 2006 tras dirigir al Dinamo Zagreb II en Croacia.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada