Jozic: "Cuando salí de Chile, nunca volví a ser el Mirko de Colo Colo"

El ex técnico croata Mirko Jozic se refirió a lo que fue su ciclo con Colo Colo y lo calificó como "algo diferente" en su carrera; también comentó lo que fue su vida tras su retiro del fútbol.

"El fútbol para mí se acabó hace 15 años o más. No tenía incentivo, no pude vivir y no pude sacar fácilmente todo lo que está dentro. De a poco alejé mi cabeza y pensamientos. No era la misma persona", comentó el campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo en el programa "Socios por el mundo" de Canal 13.

"Esto fue porque ya no tenía fuerzas. Cuando salí de Chile, nunca volví a ser el Mirko de Colo Colo. Fue algo diferente. Firmé contratos por amistad y no por ganar tanto dinero. Sentimos a Chile como nuestro país", sentenció.

El exentrenador albo, hoy de 85 años, se retiró en el año 2006 tras dirigir al Dinamo Zagreb II en Croacia.