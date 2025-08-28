La formación de Colo Colo para enfrentar a la U en el Monumental
Esta es la formación que prepara la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez en Colo Colo para enfrentar a Universidad de Chile, este domingo en el Monumental, en el Superclásico de la fecha 22 de la Liga de Primera.
