La oncena de Colo Colo para vital desafío ante Cobresal
Publicado:
Fotos Destacadas
El emotivo reconocimiento que le realizó Monterrey a Humberto Suazo
Colombiano residente en Antofagasta hace 10 años es "el mejor maestro de Chile"
Deportes Concepción festejó el triunfo sobre Copiapó ante 20 mil hinchas en el "Ester Roa"
Fotos Recientes
La oncena de Colo Colo para vital desafío ante Cobresal
Jeannette Jara y José Antonio Kast debatieron en Cooperativa
El emotivo reconocimiento que le realizó Monterrey a Humberto Suazo
Con un solo cambio con respecto al duelo ante Unión La Calera. Esta es la oncena de Colo Colo para el vital desafío ante Cobresal que tiene en juego la opción de seguir con opciones de clasificar a la Copa Sudamericana.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados