La razón de Héctor Tapia para no asumir como interino en Colo Colo

Con el interinato ya definido en Colo Colo, una de las grandes dudas que quedó pendiente fue la situación de Héctor Tapia, quien fue postulado para reemplazar a Jorge Almirón antes de elegir a la dupla de Luis Pérez y Hugo González para lo que resta de torneo.

Ante esta situación fue Marcelo Barticciotto, panelista de ESPN y Cooperativa, quien comentó que el gerente de fútbol joven del club albo pidió "solo una condición, ir con otra persona que no está trabajando en Colo Colo. Un preparador físico, Juan Ramírez".

¿POR QUÉ HÉCTOR TAPIA NO SERÁ EL DT INTERINO DE COLO COLO?



Marcelo Barticciotto reveló que 'Tito' pidió solo una condición, que fue rechazada, y eso le impidió llegar a la banca de los albos tras la salida de Almirón.



▶️ Mira #ESPNF90Chile en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/QcT8Fvc6LT — ESPN Chile (@ESPNChile) August 20, 2025

Aníbal Mosa: Héctor Tapia fue opción, pero no queríamos interrumpirlo del buen trabajo con juveniles, y aceptamos la propuesta de Daniel Morón de Hugo González con Lucho Pérez #Cooperativa90 https://t.co/7hyNxXDOLT — Cooperativa (@Cooperativa) August 19, 2025

El propio Ramírez avaló el tema en radio ADN, donde aseguró: "Yo estaba involucrado en la petición de Héctor para poder asumir en el primer equipo. Si esto no se da por mi relación con Arturo Vidal, me parece una falta de cariño hacia el club de quien haya tomado la decisión".

Actualmente, el mencionado preparador físico se encuentra trabajando de forma personalizada con el "King" y con Lucas Cepeda. Sin embargo, en el pasado formó parte del cuerpo técnico de Tapia cuando este entrenó a Colo Colo en su etapa de 2013 y 2015.