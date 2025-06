Leonardo Véliz destrozó a Arturo Vidal: Mete la bocaza prometiendo cosas que no cumple

Tras el desencuentro con Fernando de Paul en Iquique, Arturo Vidal recibió duros dardos del exjugador de Colo Colo Leonardo Véliz, quien disparó con todo por la amarga temporada del "King".

Pese a que Vidal le bajó el perfil, Véliz dijo a El Mercurio: "Le doy importancia porque es Colo Colo, donde no existe un ambiente laboral de tranquilidad, ni en el directorio ni en el aspecto deportivo. Algo pasa que ese clima en vez de ser armónico es una crisis. No hay buen juego y eso atrae inquietudes y desencuentros".

El "Pollo" indicó que los desencuentros de compañeros "claro que pasan, me pasó, pero hay un tema: Jorge Almirón ha perdido poder, entonces Vidal se sitúa al lado del entrenador a dirigir. No hay un golpe de timón de Aníbal Mosa para ponerlo donde corresponde. Cree que está sobre todos".

"Ha hecho noticia en forma negativa, porque también tenemos que incluir el tema de lo que pasó con su casa de apuestas. No piensa lo que tiene que decir, cómo actuar", sumó el finalista de la Copa Libertadores 1973.

"Es capitán, pero no tiene las competencias para ser un líder: No es sensato ni sereno. Le dan la jineta por su trayectoria y futbolísticamente no lo veo a buen nivel. En la selección no fue un aporte, pese a la presión mediática que lo instaló de vuelta", continuó Véliz.

"Lo único productivo es ganarnos más enemigos en Sudamérica, por meter la bocaza prometiendo cosas que no ha cumplido. Ha sido un generador de conflictos", cerró el mundialista en Alemania 1974.