Llegaron sólo 350 personas: Colo Colo suspendió el "arengazo"

El "arengazo" organizado por Colo Colo para este jueves en el Estadio Monumental con motivo del clásico ante Universidad Católica fue suspendido luego de que la Garra Blanca convocara a un evento similar para mañana viernes en las afueras del recinto de Macul.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, la barra brava llamó a no concurrir hoy al reducto albo y dejar la manifestación para realizarla mañana en Avenida Maratón.

Fue así como -de acuerdo a fuentes de Carabineros- hoy llegaron apenas 350 personas, quienes igualmente fueron saludadas por el plantel tras el entranamiento, algo que no fue captado por la prensa dado que desde el club optaron por sacar a los reporteros de las instalaciones.

Ante ello, Blanco y Negro avisaron que el "arengazo" fue suspendido.

Siempre según Cooperativa, el plantel seguramente saldrá este viernes a saludar a los barristas que lleguen.