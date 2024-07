Lucas Cepeda: Nos encantaría que Carlos Palacios se quede

El atacante de Colo Colo Lucas Cepeda fue consultado por la opción de salida que tiene el jugador Carlos Palacios a Boca Juniors, ante su cercanía con el formado en Unión Española, y sostuvo que en el plantel el ánimo es que se mantenga en el "Cacique".

"Carlos es un jugador que te sorprende todos los minutos del partido, da gusto verlo jugar. Nos encantaría que se quedara, pero no sé más allá, no le preguntamos; tenemos una amistad buena y sana y meternos en eso no va en nuestra amistad, así que sea lo mejor para él, nos encantaría que siguiera, pero no sé más allá", expresó.

También le preguntaron por una eventual incorporación de Mauricio Isla, de quien explicó que "todos conocemos lo que ha hecho por nuestro país, en los clubes en que ha estado; es un bicampeón de América y tenerlo con nosotros sería lindo, pero tenemos un plantel bueno y competitivo. Nosotros nos preocupamos de demostrar en la cancha, ganar los partidos como lo merece Colo Colo, y la gente que venga, que sea un aporte".

En relación a su despliegue individual, declaró que "en los últimos partidos se me ha dado, gracias a Dios. Quiero seguir aportando al equipo, intentar ir por más goles, asistir a mis compañeros, ser un aporte para cuando me necesiten e ir por los objetivos que tenemos trazados con el plantel".

"Es lindo sacar una sonrisa al hincha porque están desde temprano afuera esperando, se rompen el lomo por juntar plata e ir a verte el fin de semana para que les des una alegría. Es muy lindo", complementó.

Colo Colo prepara la revancha de Copa Chile ante Santa Cruz, agendada para el próximo sábado.