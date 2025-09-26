Manley Clerveaux irá a la banca en el encuentro pendiente entre Colo Colo y Deportes Iquique

El jugador haitiano Manley Clerveaux formará parte de la banca de Colo Colo en el encuentro pendiente por la fecha 23 de la Liga de Primera División frente a Deportes Iquique, en el Estadio Monumental.

Según Cooperativa Deportes, "Neyman" volverá a ser convocado e incluido en la banca alba por el técnico Fernando Ortiz, quien ya lo había citado para la Supercopa ante Universidad de Chile, aunque en esa ocasión no vio acción.

El último partido en el que Manley Clerveaux tuvo minutos fue en el amistoso contra Real Valladolid, disputado el sábado 26 de julio en el Estadio Monumental, donde fue titular con el "Cacique".