Matías Dituro contó por qué rechazó la oferta de Colo Colo

El portero argentino Matías Dituro admitió que tuvo una oferta de Colo Colo, pero aseguró que su intención fue siempre continuar en Elche, de la segunda división del fútbol español.

Dituro dijo este miércoles, en conferencia de prensa, que no contempló salir en el mercado de enero a pesar de las ofertas que recibió, ya que está enfocado en devolver al equipo ilicitano a Primera, porque está "muy comprometido" con Elche y que seguirá "cien por cien" en la entidad.

"Estoy agradecido al club por el espacio que me da. Agradezco mucho el interés pero fui claro en su momento. Aquí disfruto mucho cada día", expresó.

Dituro deseó que haya "pocos movimientos" en el plantel por la "calidad humana" del vestuario y consideró normal que otros clubes muestren interés por jugadores del Elche ante la buena dinámica del equipo ilicitano.

"Ojalá no se vaya nadie y si viene alguien sea para reforzar al equipo", añadió el argentino, que admitió que a nivel personal le gusta ver al Elche en las posiciones de cabeza de la tabla.