Matías Dituro sobre el interés de Colo Colo: Me mantengo al margen

El portero Matías Dituro rompió el silencio sobre el público interés de Colo Colo por contratarlo como reemplazo de Brayan Cortés y abordó con tranquilidad su presencia en la órbita del "Cacique".

"Obviamente que he visto las noticias y lo que ha salido, pero realmente en esas situaciones quien se maneja es mi representante (Fernando Felicevic)", indicó en diálogo con TNT Sports.

"Estoy en medio de un torneo. No puedo andar pensando lo que puede ser el futuro. Yo me mantengo siempre al margen; disfrutar de lo que estoy haciendo", agregó el arquero.

Dituro expresó estar "muy contento en Elche; mi familia está muy bien acá. Me quedan seis meses de contrato. Estoy en competencia y me enfoco en el día a día".

"Mi representante siempre se ha manejado de la misma manera: Mientras estoy competencia no hablamos de nada, más allá de una felicitación por un partido. Intentamos no hablar de clubes", complementó.

Matías Dituro es la primera opción para ser arquero de Colo Colo

Además, contó que "uno de mis sueños cuando estaba a punto de tramitar la nacionalidad, era llegar a la selección, fue mi objetivo número uno".

"Cumplí el tiempo que Chile me pedía para nacionalizarme, pero no cumplía lo del cambio de federación. Fue un golpe durísimo. Fue uno de los objetivos que me planteé con Universidad Católica", recordó.