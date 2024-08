Maxi Falcón lamentó el fallecimiento de Juan Izquierdo: "Uno no encuentra respuestas"

El uruguayo Maximiliano Falcón, defensa de Colo Colo, lamentó el fallecimiento de su compatriota Juan Izquierdo, jugador de Nacional de Montevideo.

En sus historias de Instagram, Falcón publicó una reflexión, expresando su dolor por la partida de Izquierdo, quien sólo tenía 27 años.

"Son cosas que no se entienden de la vida. Hoy se va un colega nuestro, un hijo, un padre, un esposo, etc. Muchas cosas se le vienen a uno (a la mente) y uno no encuentra respuestas", escribió Falcón.

"Un gran cálido abrazo a la familia, amigos y todos sus seres queridos. El fútbol está de luto. QEPD Juan", cerró Falcón su mensaje.