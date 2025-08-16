Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago13.3°
Humedad70%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Mosa: Almirón está abierto a que busquemos una salida consensuada

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Uno nunca hubiese pensado estar en una posición así", argumentó el presidente de Blanco y Negro.

Mosa: Almirón está abierto a que busquemos una salida consensuada
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de la dolorosa derrota de Colo Colo en el Monumental ante Universidad Católica, fue Aníbal Mosa quien sacó la voz en su rol como presidente de Blanco y Negro para referirse a la salida del técnico Jorge Almirón.

"Tuvimos una conversación con nuestro técnico ahora y con su representante. Nos vamos a juntar mañana (domingo) para poder elaborar una propuesta armoniosa para ambas partes, buscando un punto donde todos quedemos conformes", aseguró el directivo.

Seguido a ello, mencionó: "Vi una disposición a querer una salida. Él (Jorge Almirón) no está en una posición de querer perjudicar a la institución, al contrario, está abierto a que busquemos una salida consensuada y eso es lo que esperamos obtener".

"Quiero dar las gracias a Jorge también de que se abrió descomprimir esta situación tan difícil. Uno nunca hubiese pensado estar en una posición así. Cuando armamos el equipo, jamás pensamos que íbamos a estar en estas condiciones", agregó.

Finalmente, evitó referirse a un posible candidato para ocupar la vacante, como, por ejemplo, Héctor Tapia. "Tenemos algunas líneas trazadas para lo que se viene. Lo vamos a conversar con los directores", dijo.

"No me quiero adelantar a nada porque la verdad de las cosas es que hay varias ideas dando vueltas. De aquí a mañana estará, ya que el día lunes el equipo tiene que volver a entrenar, preparándonos para el partido con Palestino", cerró Mosa.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada