Mosa: Almirón está abierto a que busquemos una salida consensuada
"Uno nunca hubiese pensado estar en una posición así", argumentó el presidente de Blanco y Negro.
Luego de la dolorosa derrota de Colo Colo en el Monumental ante Universidad Católica, fue Aníbal Mosa quien sacó la voz en su rol como presidente de Blanco y Negro para referirse a la salida del técnico Jorge Almirón.
"Tuvimos una conversación con nuestro técnico ahora y con su representante. Nos vamos a juntar mañana (domingo) para poder elaborar una propuesta armoniosa para ambas partes, buscando un punto donde todos quedemos conformes", aseguró el directivo.
Seguido a ello, mencionó: "Vi una disposición a querer una salida. Él (Jorge Almirón) no está en una posición de querer perjudicar a la institución, al contrario, está abierto a que busquemos una salida consensuada y eso es lo que esperamos obtener".
"Quiero dar las gracias a Jorge también de que se abrió descomprimir esta situación tan difícil. Uno nunca hubiese pensado estar en una posición así. Cuando armamos el equipo, jamás pensamos que íbamos a estar en estas condiciones", agregó.
Finalmente, evitó referirse a un posible candidato para ocupar la vacante, como, por ejemplo, Héctor Tapia. "Tenemos algunas líneas trazadas para lo que se viene. Lo vamos a conversar con los directores", dijo.
"No me quiero adelantar a nada porque la verdad de las cosas es que hay varias ideas dando vueltas. De aquí a mañana estará, ya que el día lunes el equipo tiene que volver a entrenar, preparándonos para el partido con Palestino", cerró Mosa.
