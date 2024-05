Mosa confirmó la partida de Damián Pizarro a Italia tras el partido con Copiapó

Tras la reunión de directorio, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló con la prensa y confirmó la salida de Damián Pizarro luego del encuentro de Colo Colo ante Deportes Copiapó que se jugará este domingo.

Ante la consulta de Cooperativa Deportes respecto a si la despedida del "9" será este fin de semana, el dirigente dijo: "Me parece que sí. Udinese salvó la categoría y hay una cláusula que no nos permite hacer una ampliación de su préstamo. Lamentablemente, Damián sí se va a ir".

"Le deseo lo mejor, como a cada jugador que sale de acá de 'la ruca'. Le deseo que le vaya muy bien, ya que llevan el nombre de Colo Colo. Queremos que lo representen de la mejor manera. No tengo ninguna duda que le va a ir súper bien", sumó Mosa.

Se va Damián Pizarro de Colo Colo!!Aníbal Mosa confirma la noticia terminada la reunión de directorio de BYN. El domingo será su último partido. @Cooperativa #CooperativaContigo pic.twitter.com/7JjwUFm7Fy — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) May 27, 2024

El compromiso que pondrá fin al ciclo del joven ariete como futbolista del "Cacique" se disputará en el Estadio Monumental este 2 de junio a partir de las 15:30 horas (19:30 GMT).

Respecto a incorporaciones o más salidas para el segundo semestre, como algún interés que despertó Alan Saldivia en el extranjero, Mosa se limitó a mencionar que "lo estamos conversando con Daniel Morón y la Comisión de Fútbol. Cuando tengamos novedades, lo vamos a ir comunicando".

También tuvo palabras sobre los incidentes protagonizados por barristas albos en La Florida y señaló que es responsabilidad del organizador (Audax Italiano) y espera que lo tome en cuenta el Tribunal de Disciplina.

De todas formas, recalcó que "lo más importante siempre es castigar a estos delincuentes; no hinchas. Lo importante es que no vuelvan a entrar a un estadio para que no se vuelvan a repetir estas situaciones.