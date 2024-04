Mosa descartó a Borghi y expresó su apoyo a Almirón y Morón

Aníbal Mosa, nuevo presidente de Blanco y Negro, atendió a los medios tras la elección de este viernes y manifestó su apoyo al técnico Jorge Almirón y al gerente deportivo Daniel Morón, descartando también los rumores sobre una contratación de Claudio Borghi.

"Fuimos al camarín a hablar con todos. En la parte deportiva no habrán cambios, le dimos nuestro apoyo al cuerpo técnico, a Daniel Morón y a los jugadores", dijo de forma enfática Mosa en la sala de prensa del Estadio Monumental.

Del mismo modo, indicó que conversaron personalmente con Morón: "Cuenta con nuestro apoyo, y lo noté con ganas de continuar, estamos contentos por eso. Y él dijo algo que siempre dice, que no trabajar para ningún presidente, él trabaja para Colo Colo".

Mosa también fue consultado por los rumores sobre un puesto de gerencia deportiva para Borghi, extécnico campeón los albos, y fue claro: "No se de donde salió esa información, no es verdad y no he tenido una conversación con él en años, yo lo respeto mucho".

También remarcó que "no tenemos ningún tapado, cartas bajo la manga, incorporaciones o salidas. Solo pensamos en ganar a La Calera el domingo y a Fluminense en nuestra casa el 9 de mayo".

Mosa, además, evitó responder a las declaraciones de Alfredo Stöhwing, expresidente de Blanco y Negro, y estuvo acompañado por Eduardo Loyola, quien renunció hace un mes al directorio y regresó en esta jornada para ser nuevo vicepresidente.

"Esto no es nada una operación política. Me sorprendió que Aníbal me pidiera ser vicepresidente. Pido a los colocolinos que no vean otras intenciones", explico Loyola, quien recordó ser el director más antiguo en Blanco y Negro, desde 2005.

Asímismo, Mosa descartó una "negociación" con el Club Social y Deportivo de Colo Colo para tener los votos en la elección, y sostuvo que fue "por tener puntos de vista, de encuentro, que son vitales para la institución".

Finalmente, Mosa enfatizó que la prioridad de su gestión el proyecto de un nuevo Estadio Monumental, con una "agenda corta y larga", para que los hinchas también puedan ver mejoras lo antes posible en el recinto.

"Ojalá este año o el próximo, poner la primera piedra, o que estemos en fase de construcción del próximo estadio que tiene que tener Colo Colo", sentenció.