Mosa: Estamos conformes con Ortiz y con nuestro plantel

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló con los medios de comunicación luego de una nueva reunión de directorio y respaldó tanto al técnico Fernando Ortiz como a los jugadores de Colo Colo, que atraviesan un complejo momento que está dejando al equipo fuera de copas internacionales para 2026.

"Lo vemos trabajar bien", dijo. Mosa señaló en el "accidentado" duelo con Limache "un par de desconcentraciones nos costaron dos puntos, pero sí, estamos conformes con él, estamos conformes con nuestro plantel. Tenemos confianza en ellos y estamos aquí apoyándolos para poder remontar".

El mandamás del "Cacique" remarcó que "hay unas cláusulas para continuar por clasificar (a Sudamericana), así que hay varios escenarios", aunque el boleto internacional "es un requisito" para el DT.

"Nosotros tomamos la decisión de que haríamos un análisis una vez que termine el partido con Audax Italiano el día 7 (de diciembre). Nos sentaremos nosotros con el cuerpo técnico, la gerencia deportiva y el directorio, a ver los pasos a seguir".

"Tenemos que ver cómo vamos a terminar, ojalá lo más arriba posible y clasificar a una copa, porque cambian bastante las cosas, así que esa conversación la vamos a tener una vez que termine el campeonato", agregó, destacando que aún quedan cinco fechas para tratar de meterse a la Sudamericana.

En esa línea, Mosa dijo: "No me quiero anticipar hasta no saber cómo vamos a terminar y de qué manera nosotros vamos a armar el equipo para el próximo año. Más allá que, obviamente, afecta mucho no tener participación en Copa Libertadores y en Sudamericana, nosotros también tenemos que ir por el campeonato el próximo año".

"Es complejo el momento, ha sido un año complejo, ha sido un año... bueno, ¿para qué para qué recordar ese fatídico 10 de abril? Empezamos a tener como una nube negra, problemas institucionales, deportivos", repasó.

"Habíamos un equipo que, creo, era el mejor del campeonato, sin lugar a dudas. Hicimos inversiones, trajimos jugadores. Pero bueno, el fútbol tiene esto. Vamos a terminar el año, ojalá de la mejor manera. Estamos aguantando este chaparrón y esperar a que terminemos clasificados a una copa internacional, que es lo que nos interesa".

El dirigente además señaló que hablarán con Sebastián Vegas sobre sus dardos contra el arbitraje y eventuales disculpas para evitar sanciones. También fue consultado por la molestia evidenciada por Esteban Pavez tras perder su lugar en las citaciones y expuso: "Yo tengo como filosofía no meterme en las decisiones que son técnicas".

Por otro lado, se refirió a la conformación de la comisión que liderará el avance del proyecto de remodelación del Estadio Monumental y señaló que se necesita "un piso de entre 100 y 120 millones de dólares, que es lo que hemos hablado con las empresas por naming (rights)".

"Está avanzando. De cierta manera no se ha detenido; seguimos teniendo estas conversaciones", sumó.

También tuvo palabras sobre la pelea de barristas en el Nacional en el partido con Limache y, junto con condenar lo sucedido, relató que el cuchillo portado por uno de los violentos "se lo sacaron a una señora que vendía sándwiches en el estadio. No es que la persona entró con el cuchillo y vulneró la los controles o la seguridad".