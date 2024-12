Mosa y la ausencia del plantel en el lanzamiento del centenario: "Están de vacaciones"

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, abordó la ausencia de jugadores en el lanzamiento del centenario de Colo Colo y llamó a la tranquilidad en medio de un tenso diálogo entre plantel y dirigencia debido a los premios.

"El tema de los jugadores... están de vacaciones. El entrenador conversó conmigo la posibilidad de que iban a salir entre Pascua y Año Nuevo, y que si les podíamos dar estos días de descanso para volver el 2 de enero para entrenar directamente, contó.

"Le dije que me parecía bien, si él creía que iba a despejar a los jugadores", sumó.

Respecto al conflicto por los premios, expusó: "Los temas que tienen que ver con temas internos, contratos y dinero no me gusta ventilarlos por la prensa".

"Eso se va a conversar con quién corresponde en el momento que corresponde. No hay ningún problema", prosiguió.

Mosa prefirió destacar que "este es un evento que reúne a toda la familia colocolina; estamos contentos por el lanzamiento".

Duelos "de talla mundial" y un "Albopalooza": Colo Colo anunció actividades para su centenario #CooperativaContigo https://t.co/B5IH6pXL8w pic.twitter.com/7YKY5HxUDg — Cooperativa (@Cooperativa) December 27, 2024

La búsqueda de refuerzos

En otra línea, del dirigente dijo que "estamos trabajando en el tema de refuerzos. Hacemos una pega silenciosa, porque esas son las tratativas que dan buenos frutos al final".

"Tenemos citado un directorio para el día lunes (30 de diciembre) donde esperamos darle algún tipo de noticia al hincha colocolino", prosiguió.

Mosa evitó hablar sobre Luciano Cabral u otro jugador en específico para fichar: "Se nos enredan los nombres, los montos y todo cuando empezamos a hablar por la prensa. Saben que no me gusta dar nombres. Una vez que esté acordado se va a dar a conocer".

"Hay otros nombres dando vuelta, no hay que apresurarse. Colo Colo requiere un nivel de jugadores distinto. Dar con un jugador de la talla de Colo Colo no es sencillo, por eso la demora", complementó.

"Esto no se puede transformar en una carrera contra el tiempo para llenar un determinado puesto. No podemos cometer los errores del pasado por querer apurarnos, traer jugadores que no rinden y después indemnizarlos para que se vayan", apuntó.

"Los buenos equipos no se construyen de la noche a la mañana. Almirón está tranquilo, sabe de los pasos que estamos dando. No estamos de brazos cruzados", agregó Mosa sobre la conformación del plantel.

Además, descartó versiones argentinas que acercaban a Fernando de Paul a Newell's Old Boys, pues "no hemos recibido ninguna propuesta". Sobre las renovaciones de Erick Wiemberg y Marcos Bolados, "ojalá el día lunes se pueda tener cerrado ese tema".