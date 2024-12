Ojo Colo Colo: Keylor Navas habló sobre su futuro y fijó fecha para volver a las canchas

El arquero costarricense Keylor Navas, exestrella en Real Madrid y PSG, habló sobre su futuro y se refirió a las ofertas que ha recibido, entre ellas la de Colo Colo, y fijó una fecha para su regreso a las canchas.

"Todas las ofertas que han llegado las valoro, respeto y agradezco. Yo no conozco otra manera de trabajar que no sea profesional. Siento que para mí lo más importante es jugar, hacerlo bien y ganar que es lo que me gusta. No veo ningún problema, agradezco a todas las personas que me han contactado", declaró Navas durante su presentación como embajador de la Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica.

Navas, quien lleva siete meses sin jugar tras su despedida de PSG, también remarcó que quiere seguir jugando en el extranjero, ya que aún no es momento de volver al fútbol de su país.

"Aquí fue donde yo empecé a cumplir mis sueños y me gustaría jugar en Costa Rica, pero no en este momento. No es el momento de regresar al futbol de Costa Rica. Sería lindo pero quiero seguir jugando en el extranjero", expresó el guardameta de 37 años.

Finalmente, apuntó que a comienzos de 2025 espera tener nuevo equipo.

"Yo espero que ya para enero estar de nuevo en las canchas. Estamos tomando la decisión. Es muy pronto, espero que así sea", aseveró.