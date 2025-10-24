Ortiz y el duelo ante Limache: Será importante estar concentrado, saber que es una final

Antes de su viaje express a Argentina, que dejó el entrenamiento del equipo en manos de sus asistentes, Fernando Ortiz dejó un video pregrabado en donde anticipó el partido que Colo Colo tendrá ante Deportes Limache por la Liga de Primera, que será vital en la lucha de los albos por un cupo a Copa Sudamericana.

"No deja de ser muy importante para nosotros. Si bien jugamos de local, jugamos en el Estadio Nacional; el apoyo de los hinchas va a ser fundamental para que se sienta esa pasión que genera la institución", señaló en los canales oficiales del club.

"Es un rival que si bien posicionalmente no está igual a nosotros, nosotros tenemos que jugar de la misma manera que lo hemos hecho con los rivales anteriores. Va a ser importante estar concentrado, saber que es una final y poder sumar", agregó.

Sobre la caída en el anterior partido ante Coquimbo, Ortiz expuso que "obviamente a nadie le gusta perder y el estado anímico quizás baja un poquito los primeros días, pero (los jugadores) ya están con con la idea de hacer un buen partido. Saben que estamos en situación de sumar y están entrenando muy bien".

El DT reiteró el efecto que puede tener el cambio de estadio para la localía: "Si bien es un día atípico para nosotros, el apoyo es incondicional siempre de nuestra hinchada".

El encuentro de "caciques" y tomateros" se jugará el lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el Nacional; podrás seguirlo en Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.