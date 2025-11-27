Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo expresó su descontento por el cambio de horario que adelantó su partido de este viernes 28 de noviembre con Cobresal, desde las 20:00 a las 18:30 horas.

El DT señaló que debería existir una programación ya definida con anterioridad y "lo tienen que prever los que tengan que hacerlo, porque no solamente le provoca un costo al club, sino también a los entrenadores a la hora de tomar decisiones".

