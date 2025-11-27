Síguenos:
Ortiz y la reprogramación ante Cobresal: Lo tienen que prever, provoca un costo

Publicado: | Fuente: Colo Colo
Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo expresó su descontento por el cambio de horario que adelantó su partido de este viernes 28 de noviembre con Cobresal, desde las 20:00 a las 18:30 horas.

El DT señaló que debería existir una programación ya definida con anterioridad y "lo tienen que prever los que tengan que hacerlo, porque no solamente le provoca un costo al club, sino también a los entrenadores a la hora de tomar decisiones".

