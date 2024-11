Pablo Guede: En Colo Colo la pasé bárbaro, nunca tuve problemas importantes

El entrenador argentino Pablo Guede, actualmente sin equipo, habló sobre el paso que tuvo por Colo Colo entre 2016 y 2018, período en donde logró cuatro títulos, y afirmó que "nunca tuvo problemas importantes" en el Monumental.

"En Colo Colo la pasé bárbaro. Nunca tuve problemas importantes, después que lo vendan como quieran. Yo me voy de los clubes y no hablo. Si hablan bien o mal no salgo a contestar", declaró Guede en DirecTV Sports.

"No me interesa porque la verdad es una sola y la gente que me interesa que la sepa, la sabe. Por eso, de todos los clubes en los que he estado, me pidieron que vuelva. Siempre me llamaron para volver... Y Colo Colo también", lanzó Guede.

El trasandino dirigió a Colo Colo en 73 partidos, con 39 triunfos y 16 empates. Ganó dos Supercopas, una Copa Chile y la estrella 32, el Torneo de Transición 2017.