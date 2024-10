Palacios dejó en duda a La Roja: Uno quiere defender al país, pero también ser campeón

Carlos Palacios, atacante de Colo Colo, puso en duda su participación con La Roja ante el choque de calendarios entre el Campeonato Nacional, donde pelea el título con los albos, y las Clasificatorias, con certeras palabras tras vencer a Universidad Católica.

Palacios fue convocado por Ricardo Gareca para los duelos contra Brasil y Colombia el 10 y 15 de octubre, que lo deja como baja en los albos para los vitales partidos pendientes con Huachipato y Unión La Calera los días 13 y 16.

"Nos ponen contra la espada y la pared, porque hay que tomar decisiones. Las personas a cargo deberían hacerse responsables de que esto no vuelva a pasar nunca más. Nos preparamos todo el año para ser campeón y en dos partidos te lo pueden quitar porque programaron mal las cosas", dijo en zona mixta.

"Personalmente lo he dudado. Como todos saben, siempre he querido ser campeón en Colo Colo y ahora que está ahí en las manos es difícil tomar una decisión. Me preguntaron y dije que no iba a responder nada todavía porque no estaba seguro", añadió.

"Es difícil porque uno quiere siempre defender a su país, más ahora que la selección no pasa por un buen momento y necesitamos de todos, pero me he machacado todo el año para salir campeón con Colo Colo. Se vienen partidos que pueden definir el campeonato y me parece injusto".

Sobre su futuro, especialmente tras decir que espera partir en diciembre, dijo que "no sé si me voy a despedir ni lo que vaya a pasar, pero quiero ganar todo acá, queda la Copa Chile también. Siempre han estado las intenciones de salir, pero la gente muestra un cariño importante que puede hacer cambiar de opinión".

"Yo no quería salir de Colo Colo, mi asunto era salir del país a probar nuevas aventuras. Las cosas pueden cambiar de aquí a final de año, pero sigo en la misma posición", complementó.

"Creo que somos el mejor equipo del torneo, no hay duda. Somos el equipo más completo también. Colo Colo siempre tiene que pelear todo. El equipo está con confianza, quedó demostrado hace tiempo. Dependemos de nosotros, que es lo más importante", expresó Palacios sobre la lucha del título.