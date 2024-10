Palacios repudió que lo trataran de "antipatriota" e insistió en que vivió "problemas personales"

Carlos Palacios, volante de Colo Colo, abordó la polémica que se generó por su salida de la selección chilena en medio de la fecha FIFA y apuntó que si hubiese ocurrido con otro jugador, la repercusión habría sido diferente.

"Todos opinan, son problemas míos, no los voy a decir ni me los van a solucionar a mí. Son problemas personales que tengo, y hay gente que sabe", fueron las primeras palabras de Palacios en la zona mixta del "Nicolás Chahuán", tras presenciar el triunfo de Colo Colo sobre La Calera.

En la misma línea, sostuvo que "dicen que uno es antipatriota, o se bajó del barco, pero si hubiese sido otro jugador, quizás no lo hablarían tanto como lo hablaron conmigo".

Finalmente, contó su versión sobre la charla que tuvo con el cuerpo técnico de Ricardo Gareca al momento de pedir la liberación de La Roja.

"Lo aclaré con la persona que tenía que aclarar en ese momento, me dio permiso para salir. No entiendo cuál es el problema. Todos dicen que me bajé, yo conversé lo que tenía que conversar, él me entendió, o encuentro que me entendió, porque me decide liberar. El problema lo solucioné en sábado y domingo", sentenció.

Palacios, quien no pudo jugar este miércoles por reglamento FIFA, fue autorizado por la ANFP y podrá estar el domingo ante Palestino en La Cisterna, a las 15:00 horas (18:00 GMT), por la fecha 28 del Campeonato Nacional.